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Четверг 28 сентября

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Москвичей предупредили о холодах и дождях в Москве 1 октября

Москвичей предупредили о холодах и дождях в Москве 1 октября
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В Москву в самом начале октября придут дожди и холода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу ещё сохранится тепло, но станет уже чуть больше облаков, будет переменная облачность, осадков не ожидается... А уже в воскресенье будут дожди, начнётся понижение температуры", — цитирует эксперта RT. При этом температура все еще будет на четыре градуса выше нормы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Телеканал "360" отмечает, что бабье лето в Московском регионе завершится с наступлением октября. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

29 сентября 2023, 00:01
Фото: Pixabay.com
RT✓ Надежный источник

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