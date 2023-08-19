157-килограммовая жительница Подмосковья шесть месяцев не замечала беременность

Жительница Подмосковья обратилась к врачам, потому что слишком быстро набирала вес и плохо себя чувствовала.

32-летняя женщина из Наро-Фоминска несколько месяцев плохо себя чувствовала, поэтому решила обратиться к специалистам. Как оказалось, причиной стала беременность, которую она не замечала почти шесть месяцев.

Дело в том, что рост живота был незначительным, так как жительница Подмосковья весила 157 килограммов. Врачи сделали все возможное, чтобы ребенок родился здоровым. В частности, на 36-й неделе они провели подготовку для созревания легких, а через две недели провели кесарево.

Роды осложнялись большим весом будущей матери и диабетом 2-го типа. Ребенок появился на свет здоровым и уже отправился домой вместе с родительницей.