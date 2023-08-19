Стоматолог: употребление ананасов и апельсинов влияет на цвет зубов

Тест: угадайте известную женщину 20-го века по фото

20-й век был богат на громкие события и великие имена. Но сможете ли вы узнать по фотографиям женщин, навсегда оставивших свое имя в истории?#{code145283}Например, одна из героинь теста сначала была звездой Голливуда, а потом вышла замуж за князя Монако.