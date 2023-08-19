Стоматолог: употребление ананасов и апельсинов влияет на цвет зубов

54-летняя Бондарчук стала мамой Тесты Наследство Мирошниченко Игры Сонник

Топ новостей недели

Большое горе: умерла Наталия КоролеваБольшое горе: умерла Наталия Королева Панин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязиПанин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей БорисовойТакая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой "Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок"Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок

Лента новостей

Суббота 19 августа

04:31Стоматолог: употребление ананасов и апельсинов влияет на цвет зубов 02:05Как повышение ключевой ставки повлияет на российский рынок недвижимости 00:15Флеболог: Синдром Щелкунчина может привести к смерти человека 22:02Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу 21:48Кинокритика Алексея Медведева нашли мертвым спустя месяц после исчезновения 21:34Тест: угадайте известную женщину 20-го века по фото 21:02"Она – его руки и глаза": директор о чувствах 92-летнего Краско к молодой подруге 20:18Швыряют друг в друга вещи: стало известно о склоках в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон 19:34Орлова шокировала народ кадрами с пятимесячной дочерью: Фу, языком прямо в рот! 18:48На уехавшую из России Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в Москве 18:39Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса 18:10В Новороссийске вспыхнул пожар на территории 1300 кв. метров 17:47Светлана Иванова впервые рассказала о романе с женатым мужчиной: Тяжелая ситуация 17:20Спала с помощником и просила снимать обнаженной: подробности развода Бритни Спирс 17:01"Хотелось помыться": Бортич стала жертвой домогательства 16:47Жительница Екатеринбурга наездилась на самокатах на 170 тысяч рублей за чужой счет 16:10Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом 15:27"Держись!": явившийся в больницу Малахов показал изувеченную Ладу Дэнс 14:53Волочкова вслед за Кудрявцевой отреагировала на критику стилиста Рогова 12:47Российский спортсмен пробежал 25 километров по перевалу Дятлова 12:00Преследователей Лады Дэнс назвали лицами с неустойчивой психикой: Будем разбираться жестко 10:52Мать вызвали на ковер из-за хулиганской выходки Лолиты 09:18Агроном назвал погоду в средней полосе России благоприятной для урожая 08:00Переживший мучения челябинский лев начал новую жизнь на исторический родине – видео 06:275 новинок аудиокниг на любой вкус 04:21Шантажирует и требует деньги: молодой муж Бритни Спирс подал на развод через год после свадьбы 02:22Как выбрать кроссовки для бега? Отвечает ортопед 00:08"Египетские хроники": отличное фэнтези в необычном сеттинге 23:08На юго-востоке Москвы водитель сбил ребенка 22:27Травматолог-ортопед рассказал о способе правильно подобрать рюкзак для школьника 21:51Почему опасно занижать стоимость квартиры 21:43Роберту Де Ниро – 80: пять интересных фактов о настоящей звезде Голливуда 21:21Пригожин о лидерстве Пугачевой на сцене: "Номером один" можно быть и на кладбище 20:50"Как бабка на лавке": сорвавшуюся на мат Кудрявцеву обругали после ее ссоры со стилистом 20:07"Обречена на несчастье": Рудковская назвала звезду шоу-бизнеса с непростой судьбой 19:29Сябитова сообщила о переменах в новом сезоне шоу "Давай поженимся!" 18:14Врач посоветовала не сочетать мясо и рыбу с картофелем 17:21Цены кусаются: Ирина Дубцова распродает свои вещи 16:40"От него шарахались": как Олег Табаков наводил страх на коллег 15:40Грозившие перерезать горло Ладе Дэнс злоумышленники могут отправиться в тюрьму 14:20Бездетная Семенович подготовила яйцеклетки к искусственному оплодотворению 13:14В Адыгее раскрыли убийство, совершенное в 1999 году 12:33В Московской области тренер по боксу избил ребенка 10:49"Жаль этого малыша": ставшую матерью в 54 года Бондарчук осудили в Сети 08:28"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах 08:00Фасады без ручек и отсутствие хлама: как спроектировать идеальную кухню 06:25Психолог рассказала о причинах негативного влияния соцсетей на людей 04:17Как снимают постельные сцены в турецких сериалах 02:16В России подорожала аренда квартир 00:15Какая поза для сна вызывает преждевременное старение
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Стоматолог: употребление ананасов и апельсинов влияет на цвет зубов

Стоматолог: употребление ананасов и апельсинов влияет на цвет зубов
151

Мягкий зубной налет появляется прежде всего из-за употребления продуктов и напитков, содержащих большое количество сахара, Об этом заявила Детский стоматолог клиники "СМ-Стоматология" Екатерина Кузина.

Эксперт рассказала, как уменьшить процесс образования зубного налета. Для того чтобы сохранить зубы белыми и здоровыми, необходимо соблюдать ряд профилактических мер, отметила Кузина. Следует чистить зубы утром и вечером, а также после употребления вредящих зубам продуктов и напитков, ограничить употребление кофе и продуктов с красителями, передает RT.

19 августа 2023, 04:31
Фото: Pixabay.com
Известия✓ Надежный источник

Флеболог: Синдром Щелкунчина может привести к смерти человека

Флеболог: Синдром Щелкунчина может привести к смерти человека
Флеболог Сергей Дробязго заявил, что синдром Щелкунчина может привести к смерти. Хроническое заболевание беспокоит человека годами. Апорто-мезентериальный пинцет, который называют "синдромом Щелкунчика" является крайне редким, но весьма опасным заболеванием,.

Тест: угадайте известную женщину 20-го века по фото

Тест: угадайте известную женщину 20-го века по фото
20-й век был богат на громкие события и великие имена. Но сможете ли вы узнать по фотографиям женщин, навсегда оставивших свое имя в истории?#{code145283}Например, одна из героинь теста сначала была звездой Голливуда, а потом вышла замуж за князя Монако.

Ночная дискотека в "Лужниках" отменена из-за возможного ухудшения погодных условий

Ночная дискотека в "Лужниках" отменена из-за возможного ухудшения погодных условий
Во второй половине дня 18 августа ожидаются ливни и грозы. Запланированную на пятницу ночную дискотеку на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" отменили в связи со штормовым предупреждением.

В Москве началась реставрация памятника Юрию Гагарину

В Москве началась реставрация памятника Юрию Гагарину
Специалисты Мосгорнаследия проконтролируют ход работ. До конца года в порядок приведут стилобат и цоколь памятнику первому космонавту Земли.

Российский спортсмен пробежал 25 километров по перевалу Дятлова

Российский спортсмен пробежал 25 километров по перевалу Дятлова
Российский экстремал пробежал 25 километров по перевалу Дятлова.

Выбор читателей

17/08Чтв"Жаль этого малыша": ставшую матерью в 54 года Бондарчук осудили в Сети 17/08ЧтвПригожин о лидерстве Пугачевой на сцене: "Номером один" можно быть и на кладбище 17/08Чтв"Обречена на несчастье": Рудковская назвала звезду шоу-бизнеса с непростой судьбой 17/08Чтв"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах 17/08ЧтвБездетная Семенович подготовила яйцеклетки к искусственному оплодотворению 17/08Чтв"Как бабка на лавке": сорвавшуюся на мат Кудрявцеву обругали после ее ссоры со стилистом