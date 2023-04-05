Сервис доставки посылок Pick Point прекращает работу в России

Сеть самовывоза Pick Point, затронувшая более 600 населенных пунктов России сворачивает деятельность на территории страны. По некоторым данным, к этому привело ухудшение материального положения организации и усиление конкуренции в сегменте доставки посылок.
Телеканал "360" информирует, что на закрытие бизнеса повлиял и уход иностранных продавцов в клиентском портфеле. Они имели вес, и долгое время позволяли компании держаться на плаву.
Партнеры Pick Point, как пишет RT, получили сообщения об окончании сотрудничества в связи с прекращением работы сервиса в России. Официальные уведомления поступили от лица гендиректора компании, сообщает "Радио 1".
Согласно заявлениям, с 4 апреля Pick Point не работает с новым грузом. Ожидается, что невостребованные посылки вернут отправителям в течение месяца.