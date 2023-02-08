Необыкновенную находку из женского монастыря покажут жителям Нижнего Новгорода

На днях стало известно о необыкновенной находке в Крестовоздвиженском женском монастыре Нижнего Новгорода. Там обнаружили икону "Крест с предстоящими". Она была завернула в выпуск некой газеты от 3 сентября 1917 года. Об этом информирует "360", приводя данные Нижегородской митрополии.
Сегодня стало известно, что найденная в монастыре икона с изображением креста, которая была созданна в XIX веке, выставлена в Александро-Невском соборе Нижнего Новгорода. Все желающие могут посмотреть на нее до понедельника, 13 февраля.