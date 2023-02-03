12 кошек умершей одинокой бабушки ищут новый дом

Животных отдают в добрые руки.

В Екатеринбурге скончалась 85-летняя одинокая бабушка, у которой были на попечении более десяти кошек. Питомцам усопшей срочно нужен новый дом и новые хозяева.

Как передает телеканал "360", соседи отказываются приютить у себя четвероногих. Теперь вся надежда на неравнодушных жителей Урала. Взявший хотя бы одну кошку себе автоматически заработает плюс к карме и обретет верного друга.

Чтобы перевезти животное, требуется совсем немного усилий. О том, как правильно организовать транспортировку кошки, сообщает ОСН.