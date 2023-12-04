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Леус: снегопад в Москве побил рекорд 1980 года

Леус: снегопад в Москве побил рекорд 1980 года
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Осадков в таком объеме, выпавших за сутки, не было зафиксировано больше 40 лет. что происходит с погодой? когда ситуация стабилизируется? Специалист Михаил Леус дал ответы на вопросы.

Мощнейший снегопад удивил жителей и гостей столицы. 3 декабря выпало рекордное количество осадков. Обновлен рекорд 40-летней давности, сообщает телеканал "360". Синоптик Михаил Леус пояснил, что данные предварительные, ведь снегопад еще не закончился.

"За всю историю наблюдений 3 декабря еще никогда не было столь снежным", — цитирует мужчину RT.

Вечером минувшего дня зафиксировано 10 мм. выпавших осадков. Данный показатель на 0,6 мм больше, чем зафиксированный рекорд 1980 года. На смену снегопаду придут крепкие морозы. понижение температуры, как предупреждает "Царьград", ожидается после 5 декабря. В ночное время столбики термометров москвичей опустятся до -15 градусов. После этого будет небольшая передышка в виде оттепели, но после 10 декабря морозы вновь вернутся в центральный регион страны.

Для предотвращения обморожений рекомендуется выбирать одежду по погоде по погоде. Не забывайте о необходимости надевать шапку, теплую куртку или пальто, а также шарф и варежки.

4 декабря 2023, 04:50
Снег в городе. Фото: © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram-канал "Погода от шефа. Михаил Леус"• Требует проверки

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