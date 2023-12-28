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"Увековечивание его памяти необходимо": блогер Манукян заявил о важности установки мемориала в честь Евгения Пригожина

"Увековечивание его памяти необходимо": блогер Манукян заявил о важности установки мемориала в честь Евгения Пригожина
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Бывший глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин является Героем России и сделал множество положительных вещей для России, за что заслуживает увековечивания его памяти. Такую точку зрения высказал журналист и блогер Вадим Манукян.

Он прокомментировал инициативу «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», представители которой направили письмо губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой рассмотреть варианты увековечивания памяти основателя «Оркестра». Среди них установка памятника, размещение мемориальной таблички на здании, где находился его офис и переименование одной из улиц северной столицы в его честь.

«До сих пор не могу поверить в то, что Евгения Викторовича больше нет в живых. Но, увы, я смирился с этой действительностью. Считаю, что увековечивание его памяти в Санкт-Петербурге необходимо», — заявил журналист.

Блогер подчеркнул, что Евгений Пригожин имеет звание Героя России за заслуги перед страной. По его словам, ЧВК «Вагнер» под руководством предпринимателя достигла множества успехов на СВО, включая освобождение Попасной и Артемовска (бывший Бахмут).

«Он Герой России. Он вместе с нашими бойцами освободил Попасную и Артемовск», — отметил Манукян.

Кроме того, журналист рассказал о том, что он лично знаком с Евгением Пригожиным и уверен в том, что этот человек заслуживает увековечивания его памяти. По его словам, рано или поздно администрация Санкт-Петербурга должна обратить на инициативу должное внимание и установить в его честь мемориал.

«Но лично для меня он еще и человек, с которым мы проработали несколько лет, которого я знал лично. Уверен, что правительство Петербурга в итоге примет правильное решение и памятник ему будет установлен», — заключил блогер.

28 декабря 2023, 13:26
Евгений Пригожин. Кадр: пресс-служба компании "Конкорд"

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