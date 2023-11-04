Редакция "Дни.ру" поздравляет читателей с Днем народного единства

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Суббота 4 ноября

10:25Редакция "Дни.ру" поздравляет читателей с Днем народного единства 08:00Психолог рассказала о трудностях в учебе у детей с гиперактивностью 06:41Удовольствие без переплат: когда выгоднее всего покупать подарки к Новому году? 04:35Психолог призвала людей провести ноябрьские праздники с максимальной пользой 02:41Туристы из Китая стали лидерами по числу поездок в Россию 00:23Исследование: большинство россиян считают себя добрыми людьми 23:03Косметолог назвала методы борьбы с отечностью лица: записывайте 22:00"Очень вкусно!": Семенович села на жесткую диету и дала ценный совет 21:02Дела плохи: вранье Пугачевой и ее мужа-иноагента возмутило особым цинизмом 20:42Переживает утрату: раскрыта причина необычного увлечения Розенбаума 20:21"Где бы я был?": Певцов назвал изменившего его жизнь человека 19:40Пугачева может поплатиться за скандальные высказывания о русских: подробности 18:59"Соль земли русской": раскрыты главные секреты успеха Шатунова 18:18Почему собравшая вещи жена Николаева улетела из России: озвучена причина 17:39Опустился на самое дно: вот чем занимается покинувший Россию актер Смольянинов* 17:00"Хочет жить в нем": Пугачевой назвали невыполнимое условие для возвращения замка 16:13Похож на Бойко: Порошина всей стране впервые показала подросшего сына 15:45Это отвратительно! Филипп Киркоров отведал за границей мерзкое блюдо 14:58Названа цель возвращения Пугачевой в Россию 14:18Резник эмоционально отреагировал на возвращение Пугачевой 14:11"Хочу – даю, не хочу – не даю": Лада Дэнс сделала откровенное заявление 13:33Анна Семенович рассказала о сложностях в общении с мамой 13:15Моложе на 28 лет: Максим Виторган вышел в свет с новой возлюбленной 12:31Ушла из жизни звезда сериалов "Глухарь" и "Улицы разбитых фонарей" 12:24Много кружева: Парень отреагировал на откровенный снимок Клавы Коки 12:11Свадьбе быть? Появились подробности связи Бабкиной и Шаляпина 11:50SHAMAN и Татьяна Навка перестали скрывать свою связь 11:27Андрей Губин ответил на обвинения в воровстве популярной песни 11:20Ева Польна рассказала, как правильно любить "по-французски": А как без языка? 11:00У перекроившей себя Бони обнаружили еще одну проблему 10:58Добралась до Грязи: вернувшуюся Пугачеву заметили в родном доме 10:25С меня довольно: актриса Шпица выступила с заявлением 10:05Заворотнюк откровенно заговорила о тяжелой болезни: Очень болит в груди 09:55Актер Роберт Паттинсон готовится стать отцом 09:50Будь счастлива! Жена Юдашкина сняла траур 09:38Множество осложнений: хирург оценил новое лицо перекроившей себя Бони 09:20Добронравов рассказал о своей самой заветной детской мечте: Господь управил 09:05"Должна быть только у короля": Филипп Киркоров стал обладателем Примадонны 08:55Воробей раскрыла правду об отношениях с экс-мужем Бабкиной: Написала Жене ночью 08:00Россиянам рассказали о законном способе сэкономить на электричестве 06:38Офтальмолог призвала людей регулярно проверять зрение 04:10Исследование: россияне все чаще путешествуют большими компаниями 02:10В "Иронии судьбы" нашли загадочный киноляп: смотрите 00:20Обогнал Бритни Спирс: Мемуары Мэттью Перри после его смерти стали бестселлером 00:11Ложусь с этим и встаю: одержимость сбежавшего Милохина достигла апогея 22:51Из первых уст: вот каким стал Александр Ширвиндт 22:08Возвращение Примадонны: Пугачева оставила мужа ради России 21:27Это был тромб: в семье певицы Глюкозы умер малыш 20:10Балерина всея Руси Волочкова сорвалась на мат из-за любовника 19:10Семья страдает: Добронравов пошел наперекор жене
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Редакция "Дни.ру" поздравляет читателей с Днем народного единства

Редакция "Дни.ру" поздравляет читателей с Днем народного единства

Сегодня россияне отмечают День народного единства – особый праздник, который объединяет всех. Этот праздник – напоминание о том, что как важно быть вместе, поддерживать друг друга и стремиться к общим целям. Ведь только объединившись, мы сможем преодолеть любые трудности и достичь новых вершин.

Праздник, который приходится на 4 ноября, напоминает нам о силе единства и дарит надежду на будущее. Редакция "Дни.ру" желает всем мира, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть Россия будет процветать и становиться еще сильнее с каждым годом.

Ранее "Дни.ру" писали, почему День народного единства так важен для россиян.

4 ноября 2023, 10:25
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

В России с размахом отметили День народного единства

4 ноября вся Россия отмечает День народного единства.
Массовые шествия и гуляния прошли во многих городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Симферополе, Калининграде и др.
День народного единства, 4 ноября, был утвержден в качестве официального праздника в 2005 году. Дата была выбрана не случайно. В 1612 году в Нижнем Новгороде было создано ополчение для освобождения русских земель от иноземных захватчиков.
По данным социологов, для подавляющего большинства граждан России День народного единства уже стал привычным праздником
Главная идея Дня народного единства - напомнить россиянам о силе русского народа, который может справиться с любыми испытаниями.
История празднования Дня народного единства в современной России насчитывает чуть более 10 лет. Однако и за это время успели сложиться определенные традиции.
В день народного единства президент России традиционно возлагает цветы к памятнику Минину и Пожарскому.
Каждый год 4 ноября лидер российского государства вручает государственные награды отличившимся в деле популяризации русской культуры за рубежом.
Ежегодно в День народного единства проходят праздничные шествия и концерты.
В этом году в Москве к празднику открыли памятник князю Владимиру.
На церемонии открытия памятника князю Владимиру присутствовал президент России Владимир Путин и патриарх Московской и всея Руси Кирилл.
Патриарх Московской и всея Руси Кирилл лично освятил новый монумент.
Также в Москве прошел центральный массовый митинг.
По официальным данным, в московском шествии в честь Дня народного единства приняли участие более 80 тысяч человек.
Гражданские активисты, представители профсоюзов и НКО, чиновники, политики и молодежь прошли маршем по Тверской улице к Манежной площади. Там состоялся митинг-концерт "Мы вместе!".

По теме

Собянин: Москва подготовила масштабную программу ко Дню народного единства

День народного единства: история и традиции 4 ноября

Психолог рассказала о трудностях в учебе у детей с гиперактивностью

Психолог рассказала о трудностях в учебе у детей с гиперактивностью
Анна Тимофеенко, руководитель психологической поддержки образовательной компании, поделилась своими знаниями. Она рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются дети с гиперактивностью в процессе обучения. Гиперактивность – один из диагнозов, входящих в комплекс симптомов СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

Туристы из Китая стали лидерами по числу поездок в Россию

Туристы из Китая стали лидерами по числу поездок в Россию
Туристы из Китая продолжают оставаться лидерами по числу поездок в Россию, согласно последним данным.

"Электронный дом" помогает москвичам решать более 400 вопросов ежедневно

"Электронный дом" помогает москвичам решать более 400 вопросов ежедневно
Через платформу решаются вопросы уборки, эксплуатации лифтов и другие проблемы. Каждый день платформа "Электронный дом" помогает решить в среднем 400 заявок от москвичей.

Михаил Гуцериев о кавказском братстве с еврейским народом

Михаил Гуцериев о кавказском братстве с еврейским народом
Что происходит с нами? Что это за люди, которые превращают территорию нашего Кавказа в источник антисемитизма и насилия? На Кавказе всегда гордились единством всех народов и религий, их равноправием и тождеством.

Столичные ученые разработали модель печени человека для обучения врачей

Столичные ученые разработали модель печени человека для обучения врачей
Модель повторяет форму и внутреннее строение органа. Специалисты Центра диагностики и телемедицины создали модель печени, имитирующую человеческой орган.

Выбор читателей

02/11ЧтвБледанс сообщила о долгожданном пополнении в семье: Снова сын 02/11ЧтвЛечение 91-летнего Киркорова прервал внезапный уход 02/11ЧтвВалерию Меладзе пришлось срочно прервать концерт из-за происшествия 02/11Чтв11-летняя дочь Орбакайте напугала россиян худобой 03/11ПтнРезник эмоционально отреагировал на возвращение Пугачевой 03/11ПтнВ "Иронии судьбы" нашли загадочный киноляп: смотрите