Синоптик рассказал об аномальном потеплении в регионах России

Инфобизнес: как отличить надежных экспертов от мошенников

Приветствую вас, уважаемые читатели! В современном мире информационных технологий и онлайн-образования инфобизнес стал одной из наиболее динамичных и быстроразвивающихся отраслей. Однако среди множества предложений по получению знаний онлайн, существуют и мошенники, желающие извлечь выгоду из вашего стремления к образованию. В этой статье я в качестве методолога поделюсь с вами несколькими ключевыми признаками, которые помогут вам различить мошенников в инфобизнесе от настоящих экспертов. Профессиональное образование и опытНадежные эксперты в инфобизнесе в большинстве случаев имеют обширное профессиональное образование и опыт в своей области.