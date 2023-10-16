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Понедельник 16 октября

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Синоптик рассказал об аномальном потеплении в регионах России

Синоптик рассказал об аномальном потеплении в регионах России
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В ближайшие дни в несколько регионов России придет аномальное потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, настоящее бабье лето придет в Приволжский федеральный округ, а также на Урал. В Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областях ожидается до +17 градусов днем. В Ханты-Мансийском округе в первой половине недели воздух прогреется до +13 градусов. Дневная температура в Омской, Новосибирской, Томской областях 17–18 октября поднимется до +16 градусов. Аномально тепло будет даже в холодной Якутии, отмечает телеканал "360".

16 октября 2023, 11:11
Фото: Pixabay.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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Приветствую вас, уважаемые читатели! В современном мире информационных технологий и онлайн-образования инфобизнес стал одной из наиболее динамичных и быстроразвивающихся отраслей. Однако среди множества предложений по получению знаний онлайн, существуют и мошенники, желающие извлечь выгоду из вашего стремления к образованию. В этой статье я в качестве методолога поделюсь с вами несколькими ключевыми признаками, которые помогут вам различить мошенников в инфобизнесе от настоящих экспертов. Профессиональное образование и опытНадежные эксперты в инфобизнесе в большинстве случаев имеют обширное профессиональное образование и опыт в своей области.

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