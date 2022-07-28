В России начался массовый эксперимент с лекарствами

В Подмосковье готовят эксперимент по реализации рецептурных лекарств с помощью всемирной паутины. Речь идет о дистанционной торговле. В правительстве уже одобрили соответствующий законопроект, сообщает "Радио 1". Министр здравоохранения Мурашко просил поддержать документ лично.
Проект стартует в России в трех регионах. Подмосковье – один из них. Люди смогут через интернет купить розничные лекарства по рецепту. Раньше для этого надо было ехать в аптеку лично, и такие препараты можно было найти далеко не во всех аптечных точках продаж.