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Общество
Россиян предупредили об опасности на фоне ситуации на Украине

Россиян предупредили об опасности на фоне ситуации на Украине

Из-за обострения ситуации на Украине активизировались люди, которые на этом наживаются.
прочитано 316 раз

Россиян предупредили о новой волне атак телефонных мошенников, которые активизировались на фоне всеобщей паники на Украине и падения рубля.

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Эксперты уверяют, что преступники используют одинаковые схемы, хотя со временем становятся хитрее. Поэтому внимательный гражданин с легкостью их распознает и сможет сохранить свои средства.

Мошенники предлагают менять деньги на выгодных условиях или совершать операции, которые якобы защитят накопленные средства от инфляции при падении рубля, сообщает сайт "360".

Также существует еще одна мошенническая схема. Злоумышленник приходит в банк с якобы написанной доверенностью от того, кому звонят преступники. Они пытаются убедить человека немедленно перевести деньги на другой счет.

Также преступники могут представляться сотрудниками сайта "Госуслуги" и предлагать человеку привязать к личному кабинету кюар-код или установить на свой смартфон специальное приложение для безопасности денег на вкладах.

Еще один вид мошенничества – порталы, которые якобы предлагают инвестировать онлайн и получать хорошие дивиденды. Человек регистрируется, после чего ему звонят с этого сайта и обманывают, привязывая к их телефону специальное приложение, через которое выводят их сбережения на свой счет.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 февраля 2022, 20:14 Источник: "360" ✓ Надежный источник
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