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Спецоперация на Украине
В Киеве ввели комендантский час

В Киеве ввели комендантский час

Мэр Киева рассказал о мерах, которые предпринимаются в городе для безопасности мирного населения.
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На Украине действует военное положение. Россия продолжает проведение военной спецоперации по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале рано утром в четверг. После этого Запад начал угрожать Москве новыми санкциями.

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В середине дня 24 февраля украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с западными коллегами и объявил о создании "антипутинской коалиции". Также он попросил у партнеров военной помощи, однако ответа пока не получил.

Мэр Киева Виталий Кличко выступил на телевидении и объявил о введении в городе комендантского часа. В городе звучат воздушные сирены, людей призывают укрыться в бомбоубежища. С этого момента ночью людям нельзя выходить на улицу и передвигаться по городу. При этом Кличко не стал пояснять, в какие временные рамки вводится комендантский час.

"На сегодняшний момент я хочу сказать, что введен комендантский час и вы должны знать, что в ночное время перемещения по городу не будет", — заявил Кличко.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Владимира Зеленского попросили освободить должность президента Украины. Сообщалось также, что военнослужащие ВСУ складывают оружие и прекращают сопротивление, пропуская российские войска через границу без боя.

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Фото: Yuliia Ovsiannikova / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 24 февраля 2022, 19:18 Источник: ФАН ✓ Надежный источник
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