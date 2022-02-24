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Общество

Россиян предупредили о резком росте цен

Эксперт предсказал заметное подорожение товаров для жителей России.
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Начатая спецоперация на Украине оказала влияние даже на самых далеких от политики россиян. Западные страны пригрозили санкциями, которые существенно воздействуют на экономику государства. Руководитель ассоциации российских банков Гарегин Тосунян сообщил "Общественной службе новостей", что рядовым гражданам придется терпеть неудобства.

По мнению аналитика, при сложившихся обстоятельствах весьма вероятно значительное повышение цен в магазинах, пишет сайт "Вести Подмосковья". Кроме того, согласно прогнозу эксперта, могут появиться затруднения при использовании банковских карт.

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24 февраля 2022, 20:26 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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