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Общество
Москва подготовила для детей из регионов насыщенную новогоднюю программу

Москва подготовила для детей из регионов насыщенную новогоднюю программу

Юных гостей из регионов ждет обширная культурная и образовательная программа. Они побывают в креативных кластерах, высокотехнологичных компаниях, на экскурсиях по городу и новогодних представлениях.
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Дети из регионов, в том числе с новых территорий, прибудут в Москву по приглашению мэра столицы. С 3 по 8 января в рамках проекта "Город открытий" для ребят пройдут культурные и образовательные мероприятия.

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На новогодние праздники в Москву готовы приехать на 25% больше туристов, чем в 2019 году

В столицу приедут ребята из многодетных, социально незащищенных семей и дети военнослужащих, участвующих в специальной операции. Также Москву посетят победители и призеры региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад.

Юные гости изучат столицу в интерактивном формате, они получат новые компетенции и навыки. Детей ждут в технопарке "Сколково", парке "Зарядье", на ВДНХ, в Дарвиновском музее и других известных местах Москвы.

Для ребят разработали восемь образовательно-туристических маршрутов по различным тематикам: урбанистика, цифровые технологии, креативные индустрии, экология и прочие. Также дети побывают на новогодних представлениях в Государственном Кремлевском дворце и Гостином Дворе.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

Проект "Город открытий" представляет Москву в роли единого образовательного пространства для подрастающего поколения, отметил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава Комитета по туризму Евгений Козлов.

"Дети из регионов приезжают в Москву, где своими глазами могут увидеть, что такое инновации. Надеемся, что это поможет им открыть новые возможности для развития и определиться с будущей профессией", – сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что на новогодние праздники в столицу готовы приехать на 25% туристов больше, чем в 2019 году. 70% бронируемых поездок приходится на родителей с детьми.

Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"
Автор: 26 декабря 2022, 11:06 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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