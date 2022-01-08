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Общество
Володин назвал открытие сети госаптек правильным решением

Володин назвал открытие сети госаптек правильным решением

Создание сети государственных аптек в регионах позволит контролировать цены, ассортимент и график работы, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Нельзя допустить спекуляций на здоровье граждан, подчеркнул он.
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По словам Володина, он обсуждал открытие сети госаптек в своем избирательном округе – Саратовской области. "180 таких аптек должно быть открыто в течение 2022 года", – сообщил спикер.

Он назвал открытие госаптек правильным решением. Володин полагает, что вопрос может быть актуален и для других регионов.

Спикер напомнил, что аптечные пункты не везде работают круглосуточно семь дней в неделю.

"А у болезней нет выходных — лекарства порой необходимы и ночью. Есть случаи, когда цены на медикаменты необоснованно завышают. Не хватает ассортимента — люди вынуждены ездить в поисках нужных лекарств в областной центр", – подчеркнул Володин.

Спикер указал на необходимость контроля за ценами, чтобы не допустить манипуляций на здоровье граждан. Он отметил, что при возникновении спорных ситуаций иногда не найти ответственного.

Создание государственных аптек позволит решить эту проблему: контролировать цены, ассортимент, график работы, считает председатель ГД.

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Фото: Duma.gov.ru
Автор: 8 января 2022, 11:49 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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