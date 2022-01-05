Володин предложил отправлять педофилов-рецидивистов на северные рудники

Он отметил, что общество поддерживает максимально жесткие меры против таких преступников. Но многие считают, что этого недостаточно, написал спикер.
"Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях, жалеть об этом", – полагает Володин.
Вопрос необходимо проработать вместе с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), отметил председатель ГД.
Володин пообещал информировать подписчиков своего телеграм-канала о ходе работы.