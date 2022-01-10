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Общество
Володин поблагодарил спасших новорожденную на трассе под Новосибирском

Володин поблагодарил спасших новорожденную на трассе под Новосибирском

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность подросткам, спасшим новорожденную девочку на трассе рядом с Новосибирском. Тем, кто бросил ребенка, нет оправдания, подчеркнул он.
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"Огромная благодарность ребятам. Спасибо их родителям, что воспитали своих детей отзывчивыми и внимательными к чужой беде", – написал спикер в своем телеграм-канале.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он отметил, что если бы ребята не оказались в тот момент на малолюдной трассе, то девочка погибла бы от переохлаждения.

Тем, кто бросил новорожденную девочку, нет оправдания, уверен Володин. "Чудовищный поступок!" – возмутился спикер.

Он пожелал новорожденной девочке поскорее обрести любящую семью.

Ребенка обнаружили на обочине дороги у села Сосновка Новосибирской области. Младенец находился в коробке.

Правоохранительные органы ведут расследование. Спасшая малышку семья задумывается над ее удочерением.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 10 января 2022, 19:27 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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