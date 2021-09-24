Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в конце недели

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, какую погоду следует ожидать жителям и гостям российской столицы. По словам специалиста, в субботу будет приятное потепление, при этом в воскресенье ситуация ухудшится.
Что касается следующей недели, то прогнозируется рост атмосферного давления. Осадки в этот период прекратятся, передает Радио 1.
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