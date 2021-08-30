В Нидерландах запертый в квартире кот питался бумагой 52 дня

В Нидерландах кот оказался в чудовищной ситуации. Питомца оставили в запертом доме, который был продан.
Животному пришлось обходиться без еды 50 дней. Чтобы выжить, кот ел бумагу и пил воду, которую ему удалось найти. Сейчас питомец находится под присмотром в приюте, сообщает "Радио 1".
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