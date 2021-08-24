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Общество

Сколько россияне тратят на подготовку детей к школе

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Российские родители планируют потратить на подготовку детей к школе от пяти до 10 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования образовательной компании Maximum Education.

Такую сумму готовы выделить почти треть опрошенных – 28%. Ещё четверть респондентов потратят на ребёнка от 10 до 20 тысяч рублей, другие 15% семей направят на эту цель от 20 до 30 тысяч рублей. При этом большинство (27%) россиян считает, что дороже всего обходится покупка новой школьной одежды, передаёт телеканал "360".

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Автор: 24 августа 2021, 12:16 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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