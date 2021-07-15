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Общество
"Группа ГАЗ" и ГК "СТТ" расширяют возможности для оказания скорой медпомощи

"Группа ГАЗ" и ГК "СТТ" расширяют возможности для оказания скорой медпомощи

На проходящем в Москве всероссийском форуме "Здоровье нации" Горьковский автозавод и его эксклюзивный дистрибьютор группа компаний "Современные транспортные технологии" ( ГК "СТТ") продемонстрировали новые модели медицинских автомобилей. Представленные модификации позволят оперативнее реагировать на возникающие вызовы, помогут сделать систему оказания медпомощи более гибкой и эффективной.
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Созданные "Группой ГАЗ" модели предназначены для диагностики и лечения пациентов, организации экстренной медицинской помощи и плановой вакцинации населения. Новые модификации повысят как качество оказываемой медпомощи, так и уровень комфорта медицинского персонала.

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Одна из представленных на выставке модификаций – модульный автомобиль скорой помощи класса С. Он открывает возможности для гибкой планировки работы медицинской бригады в зависимости от стоящих задач.

Автомобиль оснащен медицинским модулем, который установлен на базовое шассе автомобиля ГАЗ, причем модуль составляет 90% стоимости всего автомобиля, рассказал в беседе с корреспондентом "Дни.ру" директор по корпоративным продажам ГК "СТТ" Максим Головнов.

В зависимости от ситуации на одно шасси могут устанавливаться разные модули. При необходимости автомобиль можно перепрофилировать за четыре часа.

"Может осуществлять обмен модулями: сегодня по плану работа по диспансеризации, завтра – по вакцинации. Для каждой потребности модули можно менять местами", – отметил Головнов.

Фото: ГК "СТТ"

"Например, в разгар пандемии, когда необходимо провести выездную диспансеризацию в сельской местности, устанавливается модуль для первого типа диспансеризации. После завершения этой задачи на шасси можно установить модуль для бригад общего профиля и использовать автомобиль как машину неотложной помощи по городу", – объяснил Головнов.

Продвижением и популяризацией такого вида транспорта автомобилестроительный холдинг "Группа ГАЗ" и ГК "СТТ" занимаются уже несколько лет. Такой подходит в перспективе 10 лет позволяет существенно сократить затраты на медицинский автопарк, подчеркнул Головнов.

Фото: ГК "СТТ"

Он напомнил, что объективно приемлемый срок службы автомобиля скорой медпомощи не должен превышать пяти лет – после этого транспортное средство подлежит замене. Представитель ГК "СТТ" уверен: намного эффективнее заменить только базовую часть автомобиля – шасси. Вместо закупок множества автомобилей можно приобрести несколько модулей.

"Изготовленные из антивандальных материалов модули позволяют выдержать несколько жизненных сроков шасси – один и тот же модуль можно переустанавливать на разные шасси минимум два-три раза, – пояснил Головнов. – Потратив больше средств в процессе закупки, в последующем можно существенно сэкономить".

По его словам, такой подход можно масштабировать для использования на более громоздких автомобилях, включая автобусы. "У нас есть медицинский госпиталь, который позволяет в случае, к примеру, острой инфекционной вспышки, оперативно выехать на место, развернуть его и в течение суток приступить к работе с населением", – отметил представитель дистрибьютора "Группы ГАЗ".

"Модульный" подход открывает возможности для взаимопомощи между медицинскими организациями. Например, тот или иной модуль может быть в настоящий момент не востребован на одной станции скорой помощи, но очень нужен на другой.

Фото: ГК "СТТ"

Еще одна перспективная разработка "Группы ГАЗ" представляет собой медицинский автомобиль с прицепным мобильным кабинетом. Его легко можно модифицировать под те или иные потребности: установить гинекологическое кресло легко заменить на стоматологическое. При желании кабинет можно оснастить цифровым маммографом и проводить исследования на выявление онкологических заболеваний.

"Мы понимаем, что требуется кабинет первичной консультации, чтобы провести с пациентом профилактическую работу, нужен кабинет непосредственно для оказания медпомощи, скрининга организма", – сказал Головнов.

Фото: ГК "СТТ"

Также "Группа ГАЗ" и ГК "СТТ" представили автомобиль скорой медицинской помощи класса B с увеличенной длиной салона, автомобиль скорой медпомощи нового поколения с трансформируемым салоном и более удобной компоновкой для транспортировки больных на большие расстояния.

Представленные модели – результат многолетнего сотрудничества "Группы ГАЗ" и ГК "СТТ" с Лигой здоровья нации и медицинским сообществом, участия представителей обеих компаний в выездных мероприятиях, диспансеризации, профилактической работе, скрининге населения.

"Мы получаем от профессионального сообщества обратную связь, пытаемся нащупать верный путь и создать удобные и комфортные автомобили для медиков, – отметил Головнов. – Надеюсь, такой подход и обмен опытом сможет быть полезен и нам, и медицинскому сообществу".

Совместную работу и позицию руководства "Группы ГАЗ" и ГК "СТТ" Головнов назвал социально ориентированной. "Мы понимаем, что наши семьи живут в том же самом мире, что другие граждане России. Поэтому иногда мы вкладываем деньги будучи уверенными, что на 100% они не вернутся обратно, но нам приятно осознавать, что мы участвуем в этом деле", – подчеркнул он.

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Фото: Дни.ру
Автор: 15 июля 2021, 09:26

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