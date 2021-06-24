Москвичам начали раздавать бутылки с водой из-за аномальной жары

Пассажирам московского метро и Московского центрального кольца (МЦК) начали раздавать бутылки с прохладной питьевой водой. Так местные власти помогают горожанам справиться с аномальной жарой, которая уже неделю держится в столичном регионе.

Получить бесплатную воду можно на станциях "ВДНХ", "Китай-город", "Теплый Стан" и "Щелковская", а также на других станциях метро и МЦК, где температура воздуха превышает 28 градусов тепла. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов призвал жителей города не выходить на улицу без крайней необходимости, носить лёгкую одежду и иметь при себе питьевую воду, сообщают "Вести Подмосковье".

