"Колхозный фарс с шампанским, бабами, драками": разъяренный Фадеев разнес сборную России по футболу

Накануне наша команда проиграла Дании. Максим Фадеев не смог остаться в стороне.

Сборная России по футболу завершила свой путь на турнире. Музыкант опубликовал пост, в котором выразил все свое недовольство. Он заявил, что ему невероятно стыдно за страну, в которой так играют в футбол. Он поражен тем фактом, что среди многомиллионного населения нашей страны не нашлись люди, которые смогли бы вывести игру на достойный уровень.

Возмущен Максим Фадеев и зарплатами игроков. "Сколько можно платить миллионы долларов, а в ответ видеть колхозный фарс с шампанским, бабами, драками", – высказался он. Артист призвал прекратить позориться перед всем миром, а также изменить систему выплат спортсменам. Он убежден, что оплата трудна должна соответствовать количеству забитых мячей.

По мнению звезды, сейчас футболисты скорее похожи на его коллег, чем на спортсменов. Все дело в том, что борьба должна происходить ради идеи, а не для получения всех материальных благ. Подписчики активно поддержали слова кумира.

"Спасибо за такие правильные слова!", "Согласна! Ситуация в футболе ярко отражает ситуацию в стране", "Талантливым закрыта дорога смолоду. За деньги попадают", "К сожалению, Вы правы. Пора их разогнать и набрать с нуля", "Почему этого не понимает руководство наших команд?", "Культуру развалили, спорт развалили. Что дальше?" – писали в комментариях.

