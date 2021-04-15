Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

В прессе появились данные о том, что в России приняли решение продлить приостановку авиасообщения с Великобританией. По информации прессы, ограничение будет действовать до первого дня лета.
Соответствующее объявление получили все авиакомпании, сообщает Москва 24. Ранее стало известно, что Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за эпидемиологической обстановки.
Популярные темы форума
Кто из Тулы?
Ответы фейкам
Религия и вера.
С волками жить по волчьи выть
Арбуз или дыня?
Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.
Оригинальная БК всегда лучше
Короновирус с нами навсегда