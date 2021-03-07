Володин напомнил об ответственности за принудительную высадку детей из транспорта

Закон запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых, напомнил председатель ГД.
Водители и кондукторы должны понимать, что высадка ребенка из-за отсутствия билета – это нарушение федерального закона, за которое предусмотрена ответственность, сказал Володин.
Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья, отметил спикер.
"Ситуация, подобная недавнему случаю в Кировской области, когда девочку двенадцати лет поздно вечером в двадцатиградусный мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повториться», — заключил председатель ГД.
Закон был принят Госдумой 16 февраля. 24 февраля его подписал президент Владимир Путин. Изменения внесены в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
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