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Общество
Володин напомнил об ответственности за принудительную высадку детей из транспорта

Володин напомнил об ответственности за принудительную высадку детей из транспорта

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
В России 7 марта вступает в силу закон об ответственности за принудительную высадку детей из общественного транспорта. Оставлять несовершеннолетних одних на дороге опасно для их жизни и здоровья, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Закон запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых, напомнил председатель ГД.

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Водители и кондукторы должны понимать, что высадка ребенка из-за отсутствия билета – это нарушение федерального закона, за которое предусмотрена ответственность, сказал Володин.

Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья, отметил спикер.

"Ситуация, подобная недавнему случаю в Кировской области, когда девочку двенадцати лет поздно вечером в двадцатиградусный мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повториться», — заключил председатель ГД.

Закон был принят Госдумой 16 февраля. 24 февраля его подписал президент Владимир Путин. Изменения внесены в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

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7 марта 2021, 10:06 Источник: Пресс-служба Государственной Думы ✓ Надежный источник

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