В Италии задержали двух человек за шпионаж в пользу России

В Риме по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны два человека, передает Общественная служба новостей. Итальянская сторона подчеркивает, что поимке подозреваемых предшествовало длительное и тщательное расследование. Подробностей дела пока не появлялось.
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