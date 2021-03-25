Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Перегородивший Суэцкий канал корабль сняли из космоса

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Спутник "Канопус В" орбитальной группировки Роскосмоса запечатлел гигантский контейнеровоз Ever Given, застрявший поперек Суэцкого канала и полностью парализовавший движение кораблей на этом маршруте, передает "Царьград". Чтобы расчистить путь, считают эксперты, уйдет порядка недели. Тем временем другие специалисты уже подсчитывают, чем простой может обернуться для мировой экономики. В частности, возможен рост цен на нефть на 10%.

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Автор: 25 марта 2021, 19:45

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