Перегородивший Суэцкий канал корабль сняли из космоса

Спутник "Канопус В" орбитальной группировки Роскосмоса запечатлел гигантский контейнеровоз Ever Given, застрявший поперек Суэцкого канала и полностью парализовавший движение кораблей на этом маршруте, передает "Царьград". Чтобы расчистить путь, считают эксперты, уйдет порядка недели. Тем временем другие специалисты уже подсчитывают, чем простой может обернуться для мировой экономики. В частности, возможен рост цен на нефть на 10%.

Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канал.

Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки @roscosmos pic.twitter.com/fwgRfIAfrI — РОГОЗИН (@Rogozin) March 25, 2021