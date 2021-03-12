В ОП попросили МИД отреагировать на наличие запрещенного контента в Twitter

Министерство иностранных дел России и правоохранительные органы должны задать вопрос американской стороне относительно наличия детской порнографии в социальной сети Twitter. С таким заявлением выступила член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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