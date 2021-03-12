В ОП попросили МИД отреагировать на наличие запрещенного контента в Twitter

Распространение детской порнографии в Twitter вызывает очень много вопросов, сказала общественник. Она напомнила, что в США за хранение подобных запрещенных материалов предусмотрена уголовная ответственность. Мизулина выразила недоумение, что представители соцсети, сервера которой расположены в Соединенных Штатах, до сих пор находятся на свободе.
"Мы, конечно, просим Министерство иностранных дел России и наши правоохранительные органы задать соответствующие вопросы американской стороне", – сказала общественник.
Роскомнадзор 10 марта начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных устройствах и 50% стационарных. С 2017 года ведомство направило в адрес руководства соцсети более 28 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.
До сих пор в Twitter не заблокировано более 3,1 тысячи подобных материалов. Речь идет о детской порнографии, суицидальном и наркотическом контенте.
Ранее Общественная палата представила антирейтинг социальных сетей по количеству запрещенного контента. Лидером стал Twitter: один незаконный материал на этой платформе видят более 10.4 тысячи пользователей. Второе и третье места разделили другие популярные западные соцсети – Facebook и Instagram.
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