Роскомнадзор: Twitter замедлен штатно

Замедление социальной сети Twitter обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов России. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора. Ведомство начало замедлять интернет-ресурс 10 марта.

Мера распространяется на видеоролики и графические материалы, текстовые сообщения доставляются пользователям без ограничений, отметили в РКН. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУССОП) вместе с дежурными службами операторов связи круглосуточно контролирует работу сети, добавили в ведомстве.

В РКН заявили об отсутствии инцидентов в связи с замедлением Twitter. На 11 марта социальная сеть не удалила более трех тысяч материалов с запрещенным контентом, подчеркнули в Роскомнадзоре.

Twitter не ответил на требование РКН об удалении деструктивного контента. В ведомстве рассчитывают, что американская интернет-платформа все же удалит порнографические, суицидальные и наркотические материалы.

"Работа социальной сети должна быть приведена ее владельцами на территории России в соответствии с законодательством нашей страны», – резюмировали в РКН.

Роскомнадзор начал замедлять Twitter с 10 марта. Причиной стало неудаление социальной сетью материалов деструктивного характера. РКН за несколько последних лет направил в соцсеть 28 тысяч запросов о блокировке запрещенного контента.

На фоне замедления началось падение акций Twitter. К вечеру 10 марта их стоимость снизилась на 2,78% – до 65,64 доллара за штуку.