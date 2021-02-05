Во Львове облили краской памятник Бандере

В ночь на 5 февраля на площади Кропивницкого в городе Львове на западе Украины кто-то облил краской памятник украинскому националисту Степану Бандере, передает телеканал "360". Власти уже начали расследование. Виновным грозит до четырех лет тюрьмы.
В ночь на 5 февраля на площади Кропивницкого в городе Львове на западе Украины кто-то облил краской памятник украинскому националисту Степану Бандере, передает телеканал "360". Власти уже начали расследование. Виновным грозит до четырех лет тюрьмы.
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