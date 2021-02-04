Заявки на конкурс "Мастера гостеприимства" подали почти 30 тыс. человек

Регистрация на второй сезон общероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" завершилась 31 января. Подано почти 30 тысяч заявок.



Организаторы конкурса получили 29 561 заявку – это на одну треть больше, чем в 2020 году. Участниками станут представители 85 регионов и 624 городов.

По словам заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова, самыми активными стали участники из Новосибирской, Ульяновской областей и Ставропольского края. Возраст конкурсантов – от 18 до 79 лет, отметил он.

Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, очные полуфиналы и финал. "Исходя из наибольшего количества регистраций и заинтересованности регионов, лидерами стали: Камчатский край, Тюменская область, Краснодарский край, Пермский край, Калужская область, Мурманская область. Именно здесь в этом году состоятся полуфиналы конкурса", – рассказал Агафонов.

Для Камчатки туризм имеет особое значение, подчеркнул губернатор региона Владимир Солодов. Он выразил надежду, что вместе с участниками конкурса удастся реализовать возможности полуострова.

Он напомнил, что власти края ставят задачу сделать Камчатку доступнее, развивают новые виды туризма. "Делать так, чтобы к нам приезжали туристы со всей страны, а в перспективе – со всего мира, не только, чтобы восхититься природой, но и узнать что-то про себя. Чтобы изменить свое мышление, начать думать более экологично", – отметил Солодов.

Помимо прочего, власти региона предложат конкурсантам непростую задачу: найти баланс между сохранением экологии и увеличением турпотока. Камчатка намерена привлекать в туризм и гостеприимство больше кадров. "К 2025 году мы должны создать 10 тысяч рабочих мест в сфере туризма", – сказал губернатор.





В топ-10 по числу заявок вошел и Краснодарский край. Вице-губернатор по внутренней и кадровой политике Игорь Чагаев отметил, что регион планирует сосредоточить силы на только на подготовке кадров в сфере гостеприимства, но и государственных и муниципальных служащих, которым предстоит создать все условия для тех, кто выбирает Краснодарский край для жизни и отдыха.

Генеральными партнерами нового сезона конкурса стали Ростуризм, Росмолодежь и Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ). По словам президента ОСИГ Гранта Бабасяна, во втором сезоне у конкурсантов будет больше возможностей для самореализации и продвижения своих проектов. В этом году представлено 15 номинаций: от событийного туризма до арктического, экологического и эногастрономического.

Конкурс "Мастера гостеприимства" является одним из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Организация нацелена на повышение социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан.