Под Костромой полицейский выписывал штрафы родственникам ради плана

Полицейский из города Галич Костромской области выписывал штрафы своим родственникам ради выполнения плана. В отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.
Следователи полагают, что в прошлом году сотрудник правоохранительных органов составлял поддельные протоколы якобы за курение табака в неположенных местах. При этом он вписывал в документы ложную информацию и подделывал подписи, а штрафы оплачивал из собственного кармана, сообщает Vse42.ru.
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