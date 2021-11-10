В России снизилось число сторонников декретных отпусков для женщин

Большинство россиян считает, что брать декретный отпуск для ухода за ребенком должны женщины. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Работы.ру" среди более шести тысяч человек со свей России.

Однако если годом ранее так считали 52%, то в настоящее время данной позиции придерживаются лишь 38% опрошенных. При этом 47% респондентов считают, что вопрос ухода в декретный отпуск должен обсуждаться в семье. Еще 14% россиян убеждены, что уходить с работы должен супруг с меньшим уровнем дохода, сообщает RT.