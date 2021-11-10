Певицу Дорофееву экстренно госпитализировали Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Среда
10 ноября
Лента новостей
14:33
"Очень его хотел": Известный режиссер публично обласкал Сухорукова
14:26
"Уже на небесах": Убитый горем Петросян оплакивает потерю
14:26
Ангела Меркель обратилась к Владимиру Путину из-за кризиса с мигрантами
14:16
Шепелев боится музыкального таланта сына Фриске: Повторять ошибку не хочу
14:15
"Очень больно": рыдающая Бородина заявила о желании уйти
13:53
"Куртизанка": Пересильд высказалась о карьере через постель с Абрамовичем
13:46
Сладкий мальчик вцепился в большую волосатую игрушку одинокого Цискаридзе
13:44
"Радостное ожидание": жена Газманова сделала признание о беременности
13:36
Только родившая Дитковските скрывает реальное количество детей
13:35
"Как животные": Пригожин вытолкал взашей развратных извращенцев
13:19
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
13:11
Глава Минздрава призвал привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности
13:08
Дитковските в трусах заявила о рождении третьего ребенка
13:07
Опра Уинфри открестилась от Меган Макрл после скандального интервью
13:03
Свыше трети россиян заявили о недоверии к полиции
12:50
В России снизилось число сторонников декретных отпусков для женщин
12:39
"Начинаю рыдать": Многодетная жена Тарасова одержима ужасом после родов
12:38
Звезда "Физрука" Панина о расставании с мужем: Это просто служебный роман
12:31
Взбудораженной Кабаевой наставили рога в Милане
12:28
"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
12:23
Мирошниченко рассказала об измене мужа: Я догадалась
12:23
За сутки в России выявили ковид у 38 058 человек
12:06
Учится в элитной школе и удивляет пением: как живет повзрослевшая дочка Юлии Началовой
11:54
"Пропадает после школы": Сын усопшей Фриске в опасности из-за Шепелева
11:42
Инсульт и амбиции: Михаил Полицеймако раскрыл правду о своем уходе
11:39
"Данность, в которой я живу": дочь Бодрова заговорила о бремени известной фамилии
11:22
Обниматель и охотник за приведениями: названы самые необычные вакансии в России
11:06
Россияне просят закрыть ТНТ после гей-оргии в прямом эфире
11:01
Экономист АТиСО назвал причины низких пенсий россиян
10:59
"Мучаюсь от боли": разбитого тяжелым недугом актера сериалов настигла новая беда
10:47
Прилучного сняли с Карпович на отдыхе после слухов о разрыве
10:33
Всплыли данные о неприличных деньгах выпускников КВН: Миллионы долларов
10:11
СМИ назвали сроки новой встречи Путина и Байдена
10:03
Джанабаева поразила народ честным фото
10:00
Уход Максима Галкина: стали известны подробности
09:47
Имя киевской пианистки Цымбалюк-Романовской предложено присвоить московской музыкальной школе
09:42
Как живет и выглядит 13-летняя дочка Алексея Панина
09:41
Поргина разнесла Хабенского за поддержку геев: Мне это смешно!
09:37
"Апатия и депрессия": актриса Куликова оказалась в серьезной опасности
09:36
Унаследовала внешность и талант отца: как выглядит 14-летняя дочь Александра Абдулова
09:32
Совсем голая: обнародованы откровенные кадры молодой жены Петросяна
09:05
"Запредельное зло поперло": вдова известного актера плюнула в деспотичную Доронину за самодурство
08:53
"Старье убитое": создателям шоу "Голос" нанесли новый удар после слухов о закрытии
08:50
"Будем подавать в суд": актриса из театра Ермоловой пожаловалась на массовое увольнение
08:47
"Я не безумец": Лукашенко пришлось подтверждать свою вменяемость из-за ситуации на границе с Польшей
06:23
День памяти святой Параскевы Пятницы: что нельзя делать 10 ноября
04:39
Лолита в леопардовом боди у шеста возбудила россиян
02:06
Похож на Тимати: в Сеть слили кадры Решетовой с любовником
00:33
Эгоист или добросердечный человек: определяем характер по форме губ
21:46
"Смерти привели к состоянию раздрая": друг раскрыл правду о звонке пьяного Ефремова перед ДТП
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
Вслед за Бузовой: превратившегося в старца Якубовича выставят из МХАТа из-за смены власти
"Закрыли все": Сгинувшая из Крыма Ротару ждет возвращения полуострова Украине
Имя киевской пианистки Цымбалюк-Романовской предложено присвоить московской музыкальной школе
Возмущенная Собчак крупно подставила Бузову: Лицемерие и трусость
Оконфузившуюся Ротару хотят лишить почетного звания: Стала антиподом себя самой
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество

В России снизилось число сторонников декретных отпусков для женщин


прочитано 208 раз

Большинство россиян считает, что брать декретный отпуск для ухода за ребенком должны женщины. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Работы.ру" среди более шести тысяч человек со свей России.

Однако если годом ранее так считали 52%, то в настоящее время данной позиции придерживаются лишь 38% опрошенных. При этом 47% респондентов считают, что вопрос ухода в декретный отпуск должен обсуждаться в семье. Еще 14% россиян убеждены, что уходить с работы должен супруг с меньшим уровнем дохода, сообщает RT.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 10 ноября 2021, 12:50 Источник: RT ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сладкий мальчик вцепился в большую волосатую игрушку одинокого Цискаридзе

Утехи и забавы танцора
Шоу-бизнес

"Очень больно": рыдающая Бородина заявила о желании уйти

Брюнетка потерпела поражение
Шоу-бизнес

Взбудораженной Кабаевой наставили рога в Милане

Гимнастка прокомментировала ситуацию
Шоу-бизнес

Имя киевской пианистки Цымбалюк-Романовской предложено присвоить московской музыкальной школе

Особый вклад в культуру страны

Гороскоп

Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

Здоровье

Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
Глава Минздрава призвал привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности
За сутки в России выявили ковид у 38 058 человек
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

В Подмосковье детей эвакуировали из-за пожара в школе
Во Внуково двое россиян пытались пронести в желудке почти килограмм наркотика
В Новосибирске пассажир такси выстрелил в водителя из травматического оружия
Летевший из Петербурга самолет экстренно сел в Абакане
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+