Проезд в метро Москвы можно будет оплатить с помощью лица

Руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что уже в этом году жители и гости Москвы смогут оплатить проезд в метро с помощью собственного лица. В подземке планируют внедрить систему FacePay.
Ликсутов отметил, что в ходе тестовых испытаний такой системой без каких-либо проблем воспользовались две тысячи раз. Заместитель мэра Москвы подчеркнул, что данный способ оплаты не станет для граждан обязательным: прежние способы также продолжат действовать, сообщает телеканал "360".
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