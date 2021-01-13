Синоптик предупредил москвичей о сильном ветре и снегопаде

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, к какой погоде следует готовиться жителям российской столицы. По ловам эксперта, 14 января в Москве будет снегопад и сильный ветер.
Осадки также ожидаются в субботу. При этом в воскресенье небо станет ясным, температура понизится, сообщает "Радио 1".
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