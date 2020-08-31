Россиянин выиграл рекордные полмиллиарда рублей в лотерею

Житель Перми выиграл в лотерею почти 546 миллионов рублей. Эта сумма стала рекордной в истории розыгрышей "Гослото".
Личность счастливчика пока не установлена. Известно лишь, что он приобрел в Сети билет тиража "4 из 20". По его правилам участники должны выбрать по четыре числа в двух полях, в каждом из которых по 20 клеток. При угадывании всех чисел победитель получает главный приз, сообщает Ura.ru.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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