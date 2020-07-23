Диетолог назвала главную ошибку при похудении

Большую популярность в последнее время набирает система похудения бодифлекс. Диетолог и тренер Арина Скоромная рассказала, какую ошибку совершают люди при борьбе с жиром на животе.

Бодифлекс – это комплекс тренировок, сочетающих статичные упражнения для разных групп мышц и дыхание с активным участием диафрагмы. Методика очень проста и привлекает многих людей, желающих похудеть.

Чтобы физические упражнения принесли результат, нельзя лениться, считает фитнес-тренер Арина Скоромная. Человек должен есть полезную и здоровую пищу, а также заниматься спортом. "Локально сжечь жир нельзя", – подчеркнула она.

Специалист рассказала, что одним из самых эффективных упражнений бодифлекса является "Вакуум". Человек должен максимально втянуть живот и держать его в этом положении дыхание, сообщает радио Sputnik.

По словам тренера, упражнение укрепляет мышцы, держит их в тонусе. После длительных тренировок талия становится тоньше. Особенно полезен "Вакуум" женщинам, страдающим от расхождения мышц живота после родов.

Ранее японские ученые назвали самый простой способ похудеть. Специалисты порекомендовали регулярно пить воду. Она помогает вывести из организма вредные вещества и улучшает работу кишечника.