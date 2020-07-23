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Диетолог назвала главную ошибку при похудении

Диетолог назвала главную ошибку при похудении

Фото: Liz Gregg/moodboard/www.globallookpress.com
Большую популярность в последнее время набирает система похудения бодифлекс. Диетолог и тренер Арина Скоромная рассказала, какую ошибку совершают люди при борьбе с жиром на животе.
прочитано 325 раз

Бодифлекс – это комплекс тренировок, сочетающих статичные упражнения для разных групп мышц и дыхание с активным участием диафрагмы. Методика очень проста и привлекает многих людей, желающих похудеть.

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Чтобы физические упражнения принесли результат, нельзя лениться, считает фитнес-тренер Арина Скоромная. Человек должен есть полезную и здоровую пищу, а также заниматься спортом. "Локально сжечь жир нельзя", – подчеркнула она.

Специалист рассказала, что одним из самых эффективных упражнений бодифлекса является "Вакуум". Человек должен максимально втянуть живот и держать его в этом положении дыхание, сообщает радио Sputnik.

По словам тренера, упражнение укрепляет мышцы, держит их в тонусе. После длительных тренировок талия становится тоньше. Особенно полезен "Вакуум" женщинам, страдающим от расхождения мышц живота после родов.

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Публикация от Арина Скоромная (Варская) (@arinaskoromnaya)

Ранее японские ученые назвали самый простой способ похудеть. Специалисты порекомендовали регулярно пить воду. Она помогает вывести из организма вредные вещества и улучшает работу кишечника.

Автор: 23 июля 2020, 12:15 Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник

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