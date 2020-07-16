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Общество
Признавшийся в аферах с авизо банкир Гришин заговорил об инвестициях в Россию

Признавшийся в аферах с авизо банкир Гришин заговорил об инвестициях в Россию

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Махинации с авизо в начале 90-х потрясли Россию. Как писали СМИ, ключевую роль в этом сыграл банкир Сергей Гришин: в свое время он лично признался, что является автором схемы с поддельными авизо. Сейчас эксцентричный миллиардер деловито рассуждает об инвестициях в российскую экономику. Но имеет ли человек со столь неоднозначной репутацией моральное право говорить об инвестициях в страну, из которой благодаря ему были выведены триллионы рублей?
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Для "лихих" 90-х Сергей Гришин – личность знаковая. Ранее СМИ сообщали, что миллиардер лично признался, что проворачивал крупные мошеннические схемы с авизо – поддельными платежными документами.

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Гришин то ли гордостью, то ли с самодовольством признавался, что именно он, а не выходцы из Чечни, изобрели схему, стоившую Россию триллионы рублей. "Я украл очень много в Эстонии и России. Это была самая крупная схема мошенничества, потому что никто не знал точно, сколько денег украдено", – говорил Гришин в видеообращении, опубликованном порталом "Лайф".

Действительно, сумма ущерба от действий дельцов начала 90-х до сих пор никто не подсчитал. Но по авизо цифры более-менее известны. По некоторым подсчетам, через мошеннические документы из нашей страны было выведено около четырех триллионов рублей.

В деньгах новая Россия нуждалась как в воздухе. Как знать, быть может, если бы не махинации ловких мошенников, наша страна прошла через кризисный период своего существования с гораздо меньшими потерями, а простые люди не влачили бы жалкое существование, питаясь картофельной кожурой и прося милостыню в подземных переходах.

С чего вдруг Гришин решился признаться? Вероятно, чтобы его откровения оценили американские власти. По некоторым данным, миллиардер проживает в окрестностях престижной Санта-Барбары в Калифорнии.

С начала 90-х много воды утекло. Но теперь, кажется, банкир с неоднозначной репутацией пытается изобразить из себя чуть ли не рыцаря в сияющих доспехах, готового прийти на помощь страдающей российской экономике.

Примечателен его комментарий "Газете.ру". Гришин заявил журналистам, что вместе с западными партнерами продолжит инвестировать в Россию, несмотря на политические трудности в отношениях между двумя странами.

"Россия всегда была и остается привлекательной для иностранного капитала. Все знают мои отношения с инвестиционными фондами и банками. Мы всегда готовы инвестировать в интересные проекты в России и за рубежом", – сказал Гришин.

Инвестиции, конечно, дело хорошее. Но имеет ли моральное право человек, причастный к выводу из России триллионов рублей, с умным видом разглагольствовать об инвестициях в страну, которую он так подставил в годы, когда ей была нужна помощь и поддержка?

К сожалению, бизнес в России трудно назвать национально ориентированным. Гришин создает впечатление типичного российского дельца, который рассматривает страну как ресурсную базу, из которой можно качать деньги, а тратить их на обустройство красивой жизни в солнечной Калифорнии.

Быть может, прежде чем рассуждать об инвестициях в Россию, стоит хотя бы покаяться перед страной и ее народом за то, что было наворочено в 90-е? Признаться в своих деяниях, пусть даже для иностранного "потребителя", – хорошо, но почему бы не попробовать найти в себе мужество извиниться?

Но что-то подсказывает, что таких слов от банкира Гришина мы не услышим. И сколько ни рассуждай об инвестициях и прочих благих намерениях, пятно былых "заслуг" уже не смыть.

Автор: 16 июля 2020, 20:10

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