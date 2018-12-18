Как разводят миллиардеров

Богатства успешных людей всегда притягивали внимание завистников и мошенников. История знает немало примеров, когда стремление выйти замуж за миллиардера не имело ничего общего с любовью и желанием создать семью.

Похожая история произошла с российским бизнесменом, банкиром и инвестором Сергеем Гришиным. В марте 2017 года он связал себя узами брака с Анной Федосеевой. Казалось бы, что 51-летний предприниматель после прошлого неудачного брака, наконец-то, нашел любовь всей своей жизни.

Еще до свадьбы Гришин задаривал любимую подарками – дорогими часами, украшениями, давал ей деньги и всячески помогал в бизнесе. Но чувства Федосеевой после суммы в пять миллионов долларов (во столько оценил Гришин все свои презенты) начали потихоньку улетучиваться: долгие отъезды Анны и вечеринки с друзьями стали постоянными атрибутами несостоявшейся семьи.

Телеканал НТВ провел расследование и выяснил множество интересных деталей про личную жизнь Анны Федосеевой. Оказывается, почти все свободное время супруга, уже будучи замужем за бизнесменом, проводила с друзьями. На кадрах, которые миллиардер передал журналистам, видно, как Анна веселится с партнером Гришина по бизнесу, Михаилом Докукиным, и его женой.

Любовь прошла, но бизнесмен посчитал, что с госпожой Федосеевой семьи у них не получилось: женщина не собиралась создавать с Гришиным ячейку общества, а вместо этого незаконно обогатилась за его счет. Пожалев жену, Гришин не стал требовать назад все подарки, а лишь подал иск в суд на признание брака с Федосеевой недействительным и потребовал взыскания с нее порядка 80 миллионов рублей, полученных в качестве неосновательного обогащения.

В отношении Федосеевой завели уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц, пишет "Комсомольская правда". В эту группу вошла та самая чета Докукиных, с которыми Гришин после всего случившегося разорвал отношения. Анну даже поместили в СИЗО, но спустя неделю выпустили из-под стражи.

Как сказал в интервью Dni.Ru адвокат Сергея Гришина, Алексей Мельников, его подзащитный не хочет никакой крови, истцу важна правовая оценка произошедшего. Юрист сообщил, что между супругами был заключен брачный договор, в котором были установлены некие правила материальных отношений Гришина и Федосеевой. Но, бизнесмен требует, в том числе, компенсации части денег, переданных Анне еще до их свадьбы. Кроме того, Гришин настаивает на том, что часть принадлежащих ему ценностей, до сих пор находится у супруги незаконно.





"В отличие от Гришина, его супруга вступала в брак без истинных намерений создать семью", – объяснил адвокат претензии бизнесмена к жене и уточнил, что его клиент осознал это примерно через год после свадьбы. Сейчас он считает, что никакой семьи в нормальном понимании этого термина у них с Федосеевой нет.

Тем временем, Следственный комитет продолжает расследование дела о мошенничестве, а 21 января 2019 года в Хамовническом суде Москвы пройдет очередное заседание по иску Сергея Гришина о расторжении брака и взыскании с его супруги 80 миллионов рублей.