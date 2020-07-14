"Почему бы не сказать истину?": эксперт назвал бредом официальную версию гибели тургруппы Дятлова

Спустя 60 лет после гибели группы Дятлова Генпрокуратура заявила – причиной смерти туристов является обморожение. Согласно версии следствия, люди выбежали из палатки из-за лавины. Единственный из живых ныне поисковиков группы Сергей Согрин поставил под сомнение заявление надзорного ведомства.

Сергей Согрин считает, что версия смерти туристов группы Дятлова, которую выдвинула Генеральная прокуратура, является "полнейшим бредом в стиле телевизионных шоу и диванных теоретиков". По мнению поисковика, ведомство совершило недостойный поступок – просто использовало чужие выдумки.

Эксперт отметил, что с момента гибели группы прошел не один десяток лет и появилось новое государство. "Почему не сказать истину?" – не понимает Согрин, намекающий на сокрытие властями настоящей причины смерти туристов.

Сергей Николаевич уже давно понял – в тот день произошла техногенная катастрофа, ядовитое облако которой опустилось на членов группы Дятлова. Туристы в спешке покидали палатку. Выбраться быстро из нее не получалось, поэтому они ее разрезали.

"Они поняли, конечно, что произошло, и началась отчаянная героическая борьба за жизнь. Человек, когда замерзает, он приобретает позу эмбриона. Все же дятловцы были в динамичной позе", – отметил Согрин.

Поисковика удивляет, почему во время расследования, которое проходило в 2019 году, его не пригласили, ведь он мог с уверенностью заявить – лавины на месте гибели группы Дятлова "не было и не могло быть в принципе".

Напомним, недавно американский телеканал Discovery показал документальный фильм "Русский йети: убийца жив" о перевале Дятлова. Некоторые зрители уже успели раскритиковать расследование зарубежных СМИ.