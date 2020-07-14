"Дни.ру" дарят подарки: воздуходув, который станет незаменимым помощником на даче

Greeenworks в партнерстве с премией "Внедорожник года 2020" разыгрывает ценный приз. Аккумуляторный воздуходув Greenworks станет для вас незаменимым помощником на даче.
Свойства прибора:
- Переключатель высокой/низкой скорости повышает точность управления
- Осевая конструкция вентилятора увеличивает производительность
- Прорезиненная рукоятка и крайне малый вес для удобства в работе
Чтобы получить этот прекрасный подарок, достаточно выполнить три простых условия:
- Подписаться на @dniru, @greenworks_russia и @vnedru
- Отметить в комментариях к публикации как можно больше своих друзей
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❗️ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ! ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ❗️ ⠀ Greeenworks в партнерстве с премией «Внедорожник года 2020» разыгрывает ЦЕННЫЙ ПРИЗ - воздуходув, который станет незаменимым помощником на даче. ⠀ Условия конкурса: 1. Подписаться на @dniru, @greenworks_russia и @vnedru 2. Отметить в комментариях к публикации как можно больше своих друзей 3. Поставить лайк этой записи ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Итоги подведём 20 июля! #конкурс #розыгрыш
Больше комментариев – больше шансов победить! Итоги подведём 20 июля!
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