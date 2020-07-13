Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Понедельник
13 июля
Лента новостей
19:09
Тайны Проскурина: отписал наследство чужой женщине и развелся
19:02
Одно из самых популярных в России лекарств подорожало
18:34
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
18:28
Жителям столичного региона посоветовали сменить одежду из-за похолодания
18:17
"Ты обречена нравиться": Виторган обратился к своей возлюбленной
18:12
Гороскоп на сегодня, 14 июля 2020 года
17:54
Глаза перестали открываться: на омолодившуюся 66-летнюю Успенскую страшно смотреть
17:51
Волочкова поведала о закулисных войнах в балете
17:50
Путин поиграл с ручкой во время совещания (видео)
17:14
Замужняя Дубовицкая рассказала об интиме с Задорновым перед его смертью
17:09
Сериал "Сваты" потерял двух важных персонажей
17:08
Сколько стоит роскошный отдых звезд на российских курортах
17:01
"Я тут хозяйка!": Карпович переехала к Прилучному и отдает приказы его прислуге
16:26
Увидевшая трогательное видео Аршавина с детьми бывшая теща не выдержала
16:10
Единственный внук легендарного Элвиса совершил самоубийство
15:59
Рецепт: молодая морковь на гриле с кремом горгонзола
15:52
Семейный бюджет без угрозы для отношений – советы психолога
15:41
У переломавшего ноги Полежайкина из "Папиных дочек" ввалились щеки
15:13
Кого Карпович променяла на Прилучного: появились фото мужчины
15:12
"Очень сильно поругались": Анохина и Барановская сцепились на встрече
15:01
Народ удивился способностям талантливого внука Елены Малышевой
14:46
В Подмосковном Ступино грибники наткнулись на человеческий череп
14:46
"Любимые мальчишки": Юдашкина застукали с ребятами
14:36
В Крыму спасателям пришлось эвакуировать туристов
14:26
Ролевые игры? Собчак предстала со шприцем и без глаза
14:25
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России: летальность в разы ниже
14:22
Крида заподозрили в романе с блогершей из Азербайджана: Снял маску и поцеловал
14:14
Жители Петербурга устроили километровые очереди у магазинов "Икеа"
14:05
Партнерша провалилась во время секса с сыном-толстяком Сафронова
13:43
Манучаров спустил с небес на землю Рудковскую после скандала с Дакотой
13:35
Ивлеева подарила Элджею часы за 11 миллионов
13:27
"Какая большая стала": раздобревшую Голубкину затравили в Сети
13:06
Как Мишустин собирается спасать экономику России
13:03
Викторию Боню перекосило после уколов в лицо
12:50
Под Киевом целая семья погибла в устроенной пьяным водителем аварии
12:49
Дубовицкая об отношениях с Винокуром: Нас постоянно женили
12:36
"Знать тебя не желаю!": Дакота плюнула в лицо высокомерной Рудковской
12:14
Откровенное интервью наследницы Пригожина: Кто-то пытается поссорить меня с папой
12:07
Россиянке насчитали 30 миллиардов за услуги ЖКХ
12:01
У проживающего в Подмосковье иностранца нашли оружие
11:46
Могила Юлии Норкиной утонула на 40-й день
11:31
Милая попытка дочери обхитрить Галкина попала на видео
11:30
Что случилось с певицей из "Фабрики звезд" Вержак после проекта
11:14
В Омске убили и сожгли беременную женщину
11:00
Волочкова сошлась лицом к лицу с обвиненной в предательстве матерью
10:51
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 733 тысячи
10:41
"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
10:37
Жена Джона Траволты скончалась от рака
10:07
Больше всех хочет сын: появились детали иска родных погибшего Захарова к Ефремову
10:04
Стало известно об интимной связи Дубцовой и Тимати: В гостинице устраивали оргии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

СМИ: Семья погибшего Захарова требует от Ефремова 40 миллионов
"Не надо называть Мишу убийцей": Сотникова встала грудью за осрамившегося Ефремова
"Очень сильно поругались": Анохина и Барановская сцепились на встрече
Выступившая в образе сестры Наталья Фриске попала под шквал критики
Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями
Арзамасова погрузилась в работу с головой после известия о романе с Авербухом
Общество

Жителям столичного региона посоветовали сменить одежду из-за похолодания

прочитано 239 раз

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона о приближении холодов. По словам Вильфанда, в Москве и Московской области начнутся длительные ливни и поднимется сильный ветер.

Метеоролог отметил, что уже в среду и четверг столбики термометров опустятся до 14-19 градусов тепла. Однако из-за высокой влажности воздуха будет казаться, что на улице гораздо холоднее. В связи с этим специалист порекомендовал жителям региона одеваться теплее. Погода наладится к выходным, передает телеканал "Царьград".

Автор: 13 июля 2020, 18:28 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Как Мишустин собирается спасать экономику России
Знает ли Путин о воровстве в России
В Москве предупредили Эрдогана о серьезных последствиях превращения собора Святой Софии в мечеть
Лукашенко о новой Конституции Белоруссии: Готов поделиться властью

Шоу-бизнес

Глаза перестали открываться: на омолодившуюся 66-летнюю Успенскую страшно смотреть
Волочкова поведала о закулисных войнах в балете
Замужняя Дубовицкая рассказала об интиме с Задорновым перед его смертью
Сколько стоит роскошный отдых звезд на российских курортах

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Тайны Проскурина: отписал наследство чужой женщине и развелся

Артист скончался две недели назад
Шоу-бизнес

"Любимые мальчишки": Юдашкина застукали с ребятами

Кутюрье очень нежен
Шоу-бизнес

"Ты обречена нравиться": Виторган обратился к своей возлюбленной

Пара вместе уже около года
Шоу-бизнес

Увидевшая трогательное видео Аршавина с детьми бывшая теща не выдержала

Футболиста раскритиковала экс-родственница

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 14 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+