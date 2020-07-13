Жителям столичного региона посоветовали сменить одежду из-за похолодания

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона о приближении холодов. По словам Вильфанда, в Москве и Московской области начнутся длительные ливни и поднимется сильный ветер.
Метеоролог отметил, что уже в среду и четверг столбики термометров опустятся до 14-19 градусов тепла. Однако из-за высокой влажности воздуха будет казаться, что на улице гораздо холоднее. В связи с этим специалист порекомендовал жителям региона одеваться теплее. Погода наладится к выходным, передает телеканал "Царьград".
Популярные темы форума
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Девушка весит 89 кг
Убили кошку редкой породы и очень дорогую
Как научиться выстраивать отношения с противоположным полом?
Нянька шпилится с афганцем
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Травля в школе. Вас травили? Как вы живете теперь?
важно ли женщине быть умной?
И все-таки Россия👍По следу крови. Зачем студенты добровольно идут в "ковидные" больницы
Разбаловали мужиков дуры!Вот почитайте,что они пишут ,про кормление ребёнка!