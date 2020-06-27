Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Суббота
27 июня
Лента новостей
09:00
Активист антиядерного движения стала сторонником атомной энергетики
08:02
Оголившийся Лазарев восхитил поклонниц
06:03
"Не выдержала": Наталья Штурм сделала признание
04:01
"Учатся летать": Киркоров показал на видео тренировку детей
02:00
Семенович возмутила народ странным фото
00:08
Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 июня 2020 года
22:03
"Я была созависимой от него": бывшая жена оставила Кержакову все имущество
22:02
Лукашенко о ситуации в Белоруссии перед выборами: Революции не будет
21:30
"Хороший поцелуй все поправит": Муцениеце призналась в любви к Прилучному
20:53
Хирург высказался о пластической операции Собчак
20:11
Пухлые губы изуродовали красавицу Наташу Королеву
19:41
Успенская боится за состояние Ефремова: "Он мечтал бы оказаться на месте погибшего"
19:13
Айза Анохина взбесилась из-за странного поведения бывшего мужа
18:42
Зеленский выступил с заявлением о присоединении Крыма
18:17
Пять новых турецких сериалов о любви летнего сезона 2020
18:10
Избранник Бузовой готов сниматься в фильмах для взрослых
18:07
В Британии произошла резня
17:32
"Жил в моей квартире": Овсиенко рассказала о связи с Николаевым
17:15
Родственники погибшего в ДТП водителя требуют от Ефремова космическую сумму
17:08
Президент Сербии после парада Победы в Москве заговорил о вступлении в ЕС
17:04
После ливня во Владивостоке произошел потоп
16:57
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
16:40
Суд огласил приговор режиссеру Кириллу Серебренникову
16:39
Популярный израильский сериал "Уличное правосудие" адаптируют для НТВ
16:23
На певицу Navka напали
15:59
Переживший крупную аварию Горонок из сериала "Улицы разбитых фонарей" о Ефремове: Пьяному море было по колено
15:57
Лукашенко перед выборами заявил о желании измененить Конституцию Белоруссии
15:55
Путин: Эпидемия коронавируса в России отступает
15:46
Садальский вспомнил отношение Полищук к собственной внешности: эффектная, но не красивая
15:22
ТНТ анонсировал дату старта американского драматического сериала "Это мы"
15:12
Звезда фильма "Экипаж" Акулова еле сводит концы с концами
14:57
"Подходят друг другу": не успевшую развестись Муцениеце сняли с известным певцом
14:43
Участковый помог Наталье Рудовой отправить поклонника в психушку
14:42
Отдай все: Телегин намерен после развода пустить Пелагею по миру
14:35
Россию обвинили в расизме при проведении парада Победы в Москве
14:31
53-летняя Овсиенко готовится стать матерью
14:02
Кот Матроскин из "Простоквашино" перестал быть полосатым
13:52
В Минтрансе назвали срок открытия международного авиасообщения
13:42
Российский онколог сообщил о способности подсолнечного масла вызвать рак
13:36
Алибасов загремел в психиатрическую лечебницу
13:30
Виктория Толстоганова о неприятном эпизоде на съемках сериала "Чиновницы": Окропили кровью режиссера площадку
13:29
У женщины в Подмосковье нашли более 300 свертков с наркотиками
13:23
Раскрыты секреты воспитания детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма
13:22
Подруга Пугачевой шокировала предсмертными снимками Волчек
13:06
Стало известно будущее Пугачевой на сцене: Ее место займет дочь
13:05
В Подмосковье вновь откроются спортивные объекты
12:52
Зарубежные СМИ раскрыли смысл загадочной татуировки Дженнифер Энистон
12:52
Вдова сына Хрущева ответила на слухи о его самоубийстве
12:44
Стало известно о подарке Лукашенко на параде Победы в Москве
12:42
Близкий друг назвал возможную причину страшной болезни Заворотнюк
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В КГБ Белоруссии против Лукашенко устроили анонимный протест
Тяжелейшие травмы: врачи спасают переломанную Собчак
Отдай все: Телегин намерен после развода пустить Пелагею по миру
Эксперт объяснил поспешный отъезд Лукашенко из Москвы после парада Победы
Россию обвинили в расизме при проведении парада Победы в Москве
"Заплатили семье": Разин заявил о подкупе семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Общество
Активист антиядерного движения стала сторонником атомной энергетики

Активист антиядерного движения стала сторонником атомной энергетики

Зион Лайтс. Кадр youtube.com
Бывший пресс-секретарь международной антиядерной организации "Восстание против вымирания" Зион Лайтс присоединилась к проядерному движению "Экологический прогресс". В открытом письме она заявила, что почувствовала себя "обманутой" в окружении антиядерных активистов.
прочитано 164 раза

Свое мнение Зион Лайтс изменила после того, как начала самостоятельно узнавать о свойствах и природе радиоактивных отходов. По ее словам, она поняла и осознала имеющиеся факты.

ПО ТЕМЕ

Россияне поддержали развитие атомной энергетики в регионах

"Будучи в окружении антиядерных активистов, я позволила страхам перед радиацией, радиоактивными отходами и оружием массового уничтожения поразить мое подсознание”, – приводит ее слова портал "Атомная 2.0 энергия".

Она призналась, что находясь в рядах антиядерных активистов, была подвержена антинаучным настроениям. Теперь Лайтс присоединилась к борцам за ядерную энергетику.

“Я выяснила, что ядерные отходы на самом деле никогда никого ни разу не убивали, являются компактными по размеру и содержатся в соответствующих условиях при постоянном мониторинге", – рассказала активистка.

Со слов Лайтс, когда она рассказала о своем открытии друзьям-"антиядерщикам", те начали сыпать аргументы, противоречащие фактам. В итоге женщина поняла, что с бывшими единомышленниками ей не по пути, а атомная энергетика – важный элемент в борьбе против глобального потепления. Она призвала всех своих друзей присоединиться к кампании в защиту ядерной энергетики.

36-летняя Зион Лайтс – мать двоих детей. Она получила магистерскую степень в Университете Западной Англии, из-под ее пера вышло "Полное руководство по зеленому воспитанию детей", а многие называют активистку "Самой зеленой матерью Британии".

Ранее она выступала с резкой критикой ядерной энергетики. Лайтс говорила, что государства не решают проблему безопасности ядерных отходов, а миллиарды людей скоро вымрут. Активность "антиядерщиков" привела к тому, что, согласно исследованию ученых дети начали видеть, последствия изменения климата в кошмарных снах.

27 июня 2020, 09:00 Источник: "Атомная 2.0 энергия"

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко о ситуации в Белоруссии перед выборами: Революции не будет
Президент Сербии после парада Победы в Москве заговорил о вступлении в ЕС
Лукашенко перед выборами заявил о желании измененить Конституцию Белоруссии
Стало известно о подарке Лукашенко на параде Победы в Москве

Шоу-бизнес

"Хороший поцелуй все поправит": Муцениеце призналась в любви к Прилучному
Хирург высказался о пластической операции Собчак
Пухлые губы изуродовали красавицу Наташу Королеву
Успенская боится за состояние Ефремова: "Он мечтал бы оказаться на месте погибшего"

Проишествия

Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей
Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания
Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Близкий друг назвал возможную причину страшной болезни Заворотнюк

Артистка борется с раком
Шоу-бизнес

Айза Анохина взбесилась из-за странного поведения бывшего мужа

У телеведущей окончательно испортились отношения с экс-супругом

Шоу-бизнес

Родственники погибшего в ДТП водителя требуют от Ефремова космическую сумму

Подробностями поделился адвокат актера
Шоу-бизнес

53-летняя Овсиенко готовится стать матерью

Артистка мечтает о девочке

Гороскоп

Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня
После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей
Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+