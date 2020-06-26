Кот Матроскин из "Простоквашино" перестал быть полосатым

На ютуб-канале "Союзмультфильма" появилась новая серия культового мультсериала "Простоквашино". Она получила название "Банный день".
В этой серии кот Матроскин лишился своих полос и стал абсолютно серым. Однако зрители могут вздохнуть с облегчением: вероятно, он сменил облик лишь на время. По сюжету кот помылся особым шампунем, который стер его полосы.
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