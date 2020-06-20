Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Суббота
20 июня
Лента новостей
18:08
Прилучный уплыл с детьми на корабле после развода с Муцениеце
17:47
Алена Рапунцель сделала заявление об уходе из реалити-шоу "Дом-2"
17:47
Семен Слепаков жестко высмеял слетевшего с катушек рэпера Джигана
17:45
Доктор Мясников рассказал об опасных видах головной боли
17:21
"Предстоит долгий путь": Меган Маркл заявила о намерении податься в американскую политику
17:02
"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал "постельный" снимок
16:24
Боня начала раздавать свои вещи бесплатно после слов о "россиянах-нищебродах"
16:21
Виторган и Нинидзе решили очиститься после слухов о разрыве
15:39
Наркомана Ефремова проверили на вменяемость: результаты экспертизы
15:37
"Забрал все, что я накопила": Волочкова сообщила об ограблении
15:15
Алексея Ягудина арестовали в США за вождение в нетрезвом виде
15:10
Инфекционист сообщил о способе избежать второй волны коронавируса
14:57
Умер автор хита "На заре" Олег Парастаев
14:43
"Переживу все! И тебя, мой сынок!": бездетная дочь оставила Успенской загадочное послание
14:21
"Меня там вылечили": Елена Малышева спасла жизнь Александру Васильеву
14:04
Изгнанную из театра Татьяну Доронину госпитализировали
13:54
Пригожин показал видео с беременной певицей Валерией
13:53
"Нет получше?": поклонники недовольны выбором актрисы на роль принцессы Дианы
13:29
"Она все видит": Цискаридзе скорбит по ушедшей из жизни матери
13:28
"Шаг в будущее": ГУУ открыл в Москве две фотовыставки об искусственном интеллекте
13:16
Лукашенко заявил о попытках "раскачать ситуацию" в Белоруссии из-за рубежа
13:04
Стало известно о жестокости Ефремова к женам и любовницам: Сколько женщин изувечил
13:03
Жена Александра Цекало загадала на день рождения весьма интересное желание
12:49
Народу показали квартиру погибшего из-за Ефремова водителя
12:24
Анджелина Джоли впервые озвучила причину расставания с Брэдом Питтом
12:05
Наталья Фриске удивила преображением после коррекции части лица
11:55
"Как Бузова": Лолиту с новыми волосами обвинили в подражании певице
11:36
"Ты был таким жирным?": Басков после голодания шокировал народ
11:18
"Он и так уже получеловек": отсидевший Долинский о смерти Ефремова в тюрьме
11:10
В Кремле ответили на намеки Лукашенко о вмешательстве в выборы
11:00
"Жизнь продолжается": вдова Хворостовского о возможном появлении нового мужчины
10:59
"Михаил Олегович очень сильно страдает": адвокат рассказал о жестком разговоре с Ефремовым
10:17
Защитившему Ефремова Домогарову пришлось прятаться
06:01
"Я и банан": дочь Фандеры снялась в эротической сцене
04:02
Возлюбленная Тимати купила отдельную квартиру после разговоров об измене
02:28
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 июня 2020 года
02:07
"Просто обнимите дерево": Екатерина Андреева продемонстрировала странный трюк в шортах
23:55
Раздевшаяся догола в лесу Серябкина сверкнула обручальным кольцом
21:45
"Пил пиво": таксист рассказал об употреблении Ефремовым спиртного за несколько часов до ДТП
21:44
На Алтае бабушка месяц держала своего маленького внука в подвале взаперти
21:35
В Чите трехлетний ребенок случайно утопил машину с мужчиной внутри
21:26
Ученые рассказали о правильном способе использовании антисептика
21:22
Названы вредные для употребления в жару продукты
20:24
Зачем дочь Ефремова хочет взять опекунство над матерью-алкоголичкой
20:20
ВОЗ бьет тревогу: пандемия COVID-19 вошла в новую опасную фазу
19:57
Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
19:54
Появились новые подробности переговоров семьи погибшего с Ефремовым
19:44
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:34
"Уйди! Фу": Нинидзе прогнала раздевшегося Виторгана
18:57
"Доила коров": уставшая от всего Успенская сбежала в деревню
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пенсионерка обратилась к Лукашенко: Снова будете сажать людей в тюрьму?
"Упырь, подонок, алкашная тварь": Александр Домогаров отказался выходить к зрителям
Состояние Жукова ухудшилось после жутких откровений
"Билеты на пособие купили?": Пригожина и Валерию затравили за видео
Лучше всех: дети несут цветы и игрушки к могиле внезапно умершего Галкина
Самойлова утерла нос борющейся с раком Заворотнюк
Общество
Доктор Мясников рассказал об опасных видах головной боли

Доктор Мясников рассказал об опасных видах головной боли

Александр Мясников. Фото: Dmitry Rozhkov/wikipedia.org/ www.globallookpress.com
Головная боль знакома, пожалуй, каждому жителю планеты. Но если в большинстве случаев на нее можно не обращать внимание, то порой она может сигнализировать о более серьезных проблемах.
прочитано 368 раз

Российский врач, представитель оперативного штаба Москвы по коронавирусу Александр Мясников считает, что головная боль может представлять опасность, если имеет явные неврологические симптомы. В частности, беспокоиться следует при сильной головной боли.

ПО ТЕМЕ

Мясников обошел Малышеву в рейтинге доверия россиян

По словам Мясникова, речь идет о боли такой силы, что она способна пробудить человека ото сна. Еще хуже, если наряду с ней ухудшается зрение, происходит онемение некоторых частей тела или провисает носогубная складка.

Кроме того, стоит обеспокоиться своим здоровьем, если боль обостряется при движении какими-либо частями тела или кашле. В таких случаях Александр Мясников рекомендует обращаться к врачу.

Мясников пояснил, что подобные проявления могут свидетельствовать о повышенном давлении внутри черепа. Его, в свою очередь, могут вызвать кровоизлияния в мозг, опухоли и расслоение аневризмы. В других случаях головная боль является, как правило, следствием усталости или плохого сна.

Автор: 20 июня 2020, 17:45

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко заявил о попытках "раскачать ситуацию" в Белоруссии из-за рубежа
В Кремле ответили на намеки Лукашенко о вмешательстве в выборы
Путин ответил Зеленскому на слова о развязавшем Вторую мировую войну СССР
Народ устроил спор об истории после статьи Путина

Шоу-бизнес

Семен Слепаков жестко высмеял слетевшего с катушек рэпера Джигана
"Предстоит долгий путь": Меган Маркл заявила о намерении податься в американскую политику
"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал "постельный" снимок
Боня начала раздавать свои вещи бесплатно после слов о "россиянах-нищебродах"

Проишествия

Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами
Четверо погибших: появились подробности стрельбы на севере Москвы
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в центре Москвы: подробности
Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Наркомана Ефремова проверили на вменяемость: результаты экспертизы

Актер вел себя спокойно

Шоу-бизнес

"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал "постельный" снимок

Артист показал красивое тело

Шоу-бизнес

Изгнанную из театра Татьяну Доронину госпитализировали

86-летняя артистка обижена на коллег

Шоу-бизнес

Умер автор хита "На заре" Олег Парастаев

Ему был 61 год

Гороскоп

Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына
Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать
"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+