Доктор Мясников рассказал об опасных видах головной боли

Российский врач, представитель оперативного штаба Москвы по коронавирусу Александр Мясников считает, что головная боль может представлять опасность, если имеет явные неврологические симптомы. В частности, беспокоиться следует при сильной головной боли.
По словам Мясникова, речь идет о боли такой силы, что она способна пробудить человека ото сна. Еще хуже, если наряду с ней ухудшается зрение, происходит онемение некоторых частей тела или провисает носогубная складка.
Кроме того, стоит обеспокоиться своим здоровьем, если боль обостряется при движении какими-либо частями тела или кашле. В таких случаях Александр Мясников рекомендует обращаться к врачу.
Мясников пояснил, что подобные проявления могут свидетельствовать о повышенном давлении внутри черепа. Его, в свою очередь, могут вызвать кровоизлияния в мозг, опухоли и расслоение аневризмы. В других случаях головная боль является, как правило, следствием усталости или плохого сна.
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