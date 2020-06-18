В Барнаульском зоопарке до смерти закормили трех белок

Трое белок в барнаульском зоопарке умерли из-за еды, которой их подкармливали сердобольные посетители. Директор зоопарка пояснил, что для этих животных подходит далеко не любая пища.
По его словам, белки умерли от отравления. Незадолго до этого в зоопарке по той же причине умер олень. В связи с этим директор заведения обратился к посетителям с просьбой ни в коем случае не подкармливать животных: этим должны заниматься специально обученные люди.
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