Названы самые экологически чистые города мира

Специалисты в области недвижимости составили рейтинг самых "зеленых" городов мира. Большинство из них находятся в Европе, сообщает Life.
Список возглавила столица Австрии – Вена. Серебро и бронза достались немецким Мюнхену и Берлину соответственно. Эксперты отмечают, что в городах хорошо развит общественный транспорт, что способствует отказу граждан от автомобилей. Четвертое и пятое место получили столица Испании – Мадрид – и бразильский Сан-Паулу.
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