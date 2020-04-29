Мужчина вылечился от рака благодаря поеданию жуков

Россиянка Татьяна Винникова утверждает, что поедание жуков-знахарей заметно укрепляет иммунитет. По словам женщины, благодаря этому муж ее подруги сумел вылечиться от рака, сообщает "Вечерняя Москва".
Винникова отмечает, что жуков необходимо употреблять в живом виде, постепенно увеличивая порции до максимальных 30 насекомых за раз. Женщина уверена, что из-за этого она стала гораздо реже простужаться. Однако медики относятся к такой терапии скептически и напоминают, что жуки могут быть разносчиками опасных заболеваний.
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