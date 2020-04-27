Находчивый российский наркокурьер прятал запрещенные вещества в панцирях улиток

В Крыму задержали находчивого наркокурьера, который прятал запрещенные вещества внутри деревьев и панцирей улиток. Мужчину поймали за созданием одного из таких "тайников", сообщает Vse42.ru.
Полицейские заметили автомобиль, оставленный в подозрительном месте возле лесополосы. Они отправились на поиски водителя и застали его за совершением преступления. При обыске в автомобиле задержанного нашли 97 упаковок с веществом в виде порошка. 33-летнему злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.
Популярные темы форума
Кто Лиона
Мужики козлы. Давайте обсудим
Что мужчинам нравится в женщинах?
Могут ли продлить карантин?
Всемирный заговор
Все женщины изменяют
В СССР пионерский лагерь помните?
Мясо это зло
Заворотнюк всех обманула
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!